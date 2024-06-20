Анастасия Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Куценко Иван Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Куценко Иван Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1856
Сын: Куценко Владимир Иванович
Отец ребёнка: Куценко Иван Акимович
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно