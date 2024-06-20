Анастасия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куценко Никита Иванович

Отец ребёнка: Куценко Иван Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куценко Семен Иванович

Отец ребёнка: Куценко Иван Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куценко Иван Акимович

Рождение ребёнка
17.07.1856

Сын: Куценко Владимир Иванович

Отец ребёнка: Куценко Иван Акимович

Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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