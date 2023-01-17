Филиппов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппов Владимир

Филиппов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1944 г.р.

Дети

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филлипов Андрей

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степаненко Елена

Мать ребёнка: Галина

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина

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