Филиппов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филлипов Андрей
Мать ребёнка: Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степаненко Елена
Мать ребёнка: Галина
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина