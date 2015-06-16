Бахтакова Валерия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтакова Валерия Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.2015

Отец: Бахтаков Евгений Валерьевич

Мать: Бахтакова Юлия Викторовна

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