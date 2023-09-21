Тамбовцева (Стаценко) Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1972
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1989
Дочь: Якуба Виолетта Игоревна
Отец ребёнка: Николаев Игорь Анатольевич
Рождение ребёнка
12.10.1995
Дочь: Гончарова (Квасова) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Квасов Николай Николаевич
Развод
До 2004
Бракосочетание
Около 2008
Вуктыл, Вуктыл, Республика Коми
Рождение ребёнка
24.11.2008
Сын: Тамбовцев Святослав Владимирович
Отец ребёнка: Тамбовцев Владимир Владимирович