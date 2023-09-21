Тамбовцева (Стаценко) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамбовцева (Стаценко) Светлана Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1972

Отец: Стаценко Анатолий Павлович

Мать: Стерлядникова Галина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квасов Николай Николаевич

Развод
Неизвестно

Муж: Тамбовцев Владимир Владимирович

Развод
Неизвестно

Муж: Николаев Игорь Анатольевич

Рождение ребёнка
21.03.1989

Дочь: Якуба Виолетта Игоревна

Отец ребёнка: Николаев Игорь Анатольевич

Рождение ребёнка
12.10.1995

Дочь: Гончарова (Квасова) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Квасов Николай Николаевич

Развод
До 2004

Муж: Квасов Николай Николаевич

Бракосочетание
Около 2008

Муж: Тамбовцев Владимир Владимирович

Вуктыл, Вуктыл, Республика Коми
Рождение ребёнка
24.11.2008

Сын: Тамбовцев Святослав Владимирович

Отец ребёнка: Тамбовцев Владимир Владимирович

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