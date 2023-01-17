Фирсова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1896 ст.
Дата смерти30.12.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1896 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1928
Отец ребёнка: Фирсов Иван Федорович
Рождение ребёнка
18.03.1936
Сын: Фирсов Иван Иванович
Отец ребёнка: Фирсов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Фирсов Иван Федорович
Смерть
30.12.1985