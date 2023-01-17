Фирсова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1896 ст.

Дата смерти

30.12.1985

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1928

Сын: Фирсов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Фирсов Иван Федорович

Студёновка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.03.1936

Сын: Фирсов Иван Иванович

Отец ребёнка: Фирсов Иван Федорович

Студёновка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Фирсов Иван Федорович

Студёновка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
30.12.1985
Студёновка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
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