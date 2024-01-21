Боталова Елисавета Виссарионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.04.1904
Дочь: Боталова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Боталов Николай Маркович
Рождение ребёнка
06.04.1907
Дочь: Боталова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Боталов Николай Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно