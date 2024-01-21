Боталова Елисавета Виссарионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталова Елисавета Виссарионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1904

Дочь: Боталова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Боталов Николай Маркович

Рождение ребёнка
06.04.1907

Дочь: Боталова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Боталов Николай Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боталов Николай Маркович

Смерть
Неизвестно
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