Зарубин Алексей Естифеев
Место рожденияТолстиковская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1682
Дата смерти1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1682
Отец: Зарубин Естифей
Мать: не указана
Толстиковская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: Новоселова Анна Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1718
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1720
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1727
Дочь: Устинья Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Настасья Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Мелания Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Агафья Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1747