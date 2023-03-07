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Зарубин Алексей Естифеев

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Место рождения

Толстиковская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1682

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682

Отец: Зарубин Естифей

Мать: не указана

Толстиковская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Новоселова Анна Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Зарубин Иван Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Зарубин Степан Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1727

Дочь: Устинья Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Настасья Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Мелания Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Агафья Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1747
Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
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