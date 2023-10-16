Шевелева (Каппи) Елена Семёновна
Место рожденияЛенинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Дата рождения14.10.1913
Дата смерти18.03.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1913
Отец: Капппи Семён Андреевич
Мать: Каппи София Иоанновна
Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
08.11.1932
Сын: Шевелев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Шевелев Николай Иванович
г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Рождение ребёнка
28.05.1939
Сын: Шевелев Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Шевелев Николай Иванович
г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Смерть
18.03.1981