Шевелева (Каппи) Елена Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелева (Каппи) Елена Семёновна

Место рождения

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.

Дата рождения

14.10.1913

Дата смерти

18.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1913

Отец: Капппи Семён Андреевич

Мать: Каппи София Иоанновна

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
08.11.1932

Сын: Шевелев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Шевелев Николай Иванович

г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Рождение ребёнка
28.05.1939

Сын: Шевелев Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Шевелев Николай Иванович

г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелев Николай Иванович

Место жительства
Неизвестно
г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Смерть
18.03.1981
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