Кузьменко Юрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьменко Юрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьменко Василий Иванович

Мать: Жирнова Надежда Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьменко Вероника Юрьевна

Мать ребёнка: Окс Анастасия Теотровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окс Анастасия Теотровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Окс Анастасия Теотровна

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