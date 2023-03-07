Дровосекова (Желнина) Неонила Якимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДровосекова (Желнина) Неонила Якимова

Дровосекова (Желнина) Неонила Якимова

avatar

Место рождения

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1688 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: Желнин Яким (Иоаким) Агафонов

Мать: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Вшивской, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close