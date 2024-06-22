Усова (Жеребкова) Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1927
Дата смерти17.10.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Дочь: (Усова) Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Усов Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
30.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усов Дмитрий Яковлевич
г. Караганда
Смерть
17.10.1977
г. Караганда