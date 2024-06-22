Усова (Жеребкова) Елена Михайловна 12.08.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усова (Жеребкова) Елена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1927

Дата смерти

17.10.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усов Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
1956

Дочь: (Усова) Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Усов Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
30.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усов Дмитрий Яковлевич

г. Караганда
Смерть
17.10.1977
г. Караганда

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