Герасимов Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Около 1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Иван Павлович

Мать ребёнка: Герасимова Аграфена Сергеевна

Рождение ребёнка
11.12.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Герасимова Аграфена Сергеевна

Рождение ребёнка
02.08.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Герасимова Аграфена Сергеевна

Смерть
Около 1989

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