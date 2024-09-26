Герасимов Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиОколо 1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Герасимова Аграфена Сергеевна
Рождение ребёнка
11.12.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Герасимова Аграфена Сергеевна
Рождение ребёнка
02.08.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Герасимова Аграфена Сергеевна
Смерть
Около 1989