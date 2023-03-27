Кузин Савелий Дмитриевич
Место рожденияс.Сеньково.Глазуновского р-на
Дата рождения1898
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Кузин Дмитрий Михайлович
Мать: Кузина Мария
с.Сеньково.Глазуновского р-на
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Кузина(борисова) Агафья
Рождение ребёнка
19.12.1919
Дочь: Аринушкина(кузиина) Раиса Савельевна
Мать ребёнка: Кузина(борисова) Агафья
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Татьяна Савельевна
Мать ребёнка: Кузина(борисова) Агафья
Рождение ребёнка
26.08.1930
Мать ребёнка: Кузина(борисова) Агафья
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Савонина(кузина) Анастасия Савельевна
Мать ребёнка: Кузина(борисова) Агафья
дер.Красногоровка
Рождение ребёнка
1934
Сын: Кузин Александр Савельевич
Мать ребёнка: Кузина(борисова) Агафья
дер.Красногоровка Орловская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузина(борисова) Агафья