Кузин Савелий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузин Савелий Дмитриевич

Кузин Савелий Дмитриевич

Место рождения

с.Сеньково.Глазуновского р-на

Дата рождения

1898

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Кузин Дмитрий Михайлович

Мать: Кузина Мария

с.Сеньково.Глазуновского р-на
Рождение ребёнка
1916

Сын: Кузин Николай Савельевич

Мать ребёнка: Кузина(борисова) Агафья

Рождение ребёнка
19.12.1919

Дочь: Аринушкина(кузиина) Раиса Савельевна

Мать ребёнка: Кузина(борисова) Агафья

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Татьяна Савельевна

Мать ребёнка: Кузина(борисова) Агафья

Рождение ребёнка
26.08.1930

Сын: Кузин Алексей Савельевич

Мать ребёнка: Кузина(борисова) Агафья

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Савонина(кузина) Анастасия Савельевна

Мать ребёнка: Кузина(борисова) Агафья

дер.Красногоровка
Рождение ребёнка
1934

Сын: Кузин Александр Савельевич

Мать ребёнка: Кузина(борисова) Агафья

дер.Красногоровка Орловская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузина(борисова) Агафья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close