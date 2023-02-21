Пожиткова (--) Матрена Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1886 ст.
Сын: Пожитков Прохор Евдокимович
Отец ребёнка: Пожитков Евдоким Иванович
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
воспр Кирилл Иванович крест девица Наталья Евтроповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно