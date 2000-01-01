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Спирина Надежда Сергеевна
Спирина Надежда Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.12.?
Пол
Женский
Отец
Гудясов Сергей Васильевич
1957 г.р.
Мать
Гудясова (Спирина) Наталья Васильевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
29.12.?
Отец:
Гудясов Сергей Васильевич
Мать:
Гудясова Наталья Васильевна
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