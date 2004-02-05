Ведерников Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.04.1956
Дата смерти05.02.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1956
Рождение ребёнка
27.08.1977
Сын: Ведерников Руслан Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.02.2004