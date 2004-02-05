Ведерников Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведерников Николай Николаевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

05.04.1956

Дата смерти

05.02.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1956

Отец: Ведерников Николай Павлович

Мать: Ведерникова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
27.08.1977

Сын: Ведерников Руслан Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.02.2004
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