Дерьвянинов Василий Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Дервянинов Нестер Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Дерьвянинов Логин Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Дерьвянинов Кириан Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Дерьвянинов Сидор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Дерьвянинов Герасим Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1837