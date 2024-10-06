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Дерьвянинов Василий Нестерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Дервянинов Нестер Максимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Дерьвянинов Логин Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Дерьвянинов Кириан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Дерьвянинов Сидор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Дерьвянинов Герасим Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1837

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