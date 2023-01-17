Мальгин Закирдон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгин Закирдон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мальгин Тиофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Мальгин Яков

Мать ребёнка: не указана

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
есть данные д.р. 1900
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эфросинья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальгина Анна

Мать ребёнка: не указана

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