Мальгин Закирдон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мальгин Тиофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Мальгин Яков
Мать ребёнка: не указана
Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
есть данные д.р. 1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эфросинья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальгина Анна
Мать ребёнка: не указана