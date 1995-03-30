Петухов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1986
Мать ребёнка: Валикова Светлана
Рождение ребёнка
30.03.1995
Мать ребёнка: Валикова Светлана
Рождение ребёнка
14.09.2008
Сын: Петухов Александр
Мать ребёнка: Валикова Светлана
Бракосочетание
Около 2008
Жена: Валикова Светлана