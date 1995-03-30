Петухов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1986

Сын: Дерябин Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Валикова Светлана

Рождение ребёнка
30.03.1995

Сын: Валиков Сергей Игоревич

Мать ребёнка: Валикова Светлана

Рождение ребёнка
14.09.2008

Сын: Петухов Александр

Мать ребёнка: Валикова Светлана

Бракосочетание
Около 2008

Жена: Валикова Светлана

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