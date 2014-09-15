Милафетнов Артём Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милафетнов Артём Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.2014

Отец: Милафетнов Евгений Владимирович

Мать: Милафетнова Екатерина Анатольевна

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