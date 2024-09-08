Истомин Степан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Истомин Михаил Евдокимович
Мать: Татьяна Корнеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1893
Мать ребёнка: (Истомина) Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
29.12.1894
Мать ребёнка: (Истомина) Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
07.07.1900
Дочь: (Истомина) Ефимия Степановна
Мать ребёнка: (Истомина) Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Истомин Григорий Степанович
Мать ребёнка: (Истомина) Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Истомина) Ефросинья Степановна
Мать ребёнка: (Истомина) Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Истомин Тарасий Степанович
Мать ребёнка: (Истомина) Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Истомин Гаврила Степанович
Мать ребёнка: (Истомина) Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Истомина) Мария Степановна
Мать ребёнка: (Истомина) Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: (Истомина) Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
?.01.1917
Сын: Истомин Василий Степанович
Мать ребёнка: (Истомина) Евдокия Матвеевна
Смерть
Неизвестно