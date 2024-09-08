Истомин Степан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомин Степан Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Истомин Михаил Евдокимович

Мать: Татьяна Корнеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Истомина) Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
28.03.1893

Сын: Истомин Тит Степанович

Мать ребёнка: (Истомина) Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
29.12.1894

Сын: Истомин Зот Степанович

Мать ребёнка: (Истомина) Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
07.07.1900

Дочь: (Истомина) Ефимия Степановна

Мать ребёнка: (Истомина) Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Истомин Григорий Степанович

Мать ребёнка: (Истомина) Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Истомина) Ефросинья Степановна

Мать ребёнка: (Истомина) Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Истомин Тарасий Степанович

Мать ребёнка: (Истомина) Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Истомин Гаврила Степанович

Мать ребёнка: (Истомина) Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Истомина) Мария Степановна

Мать ребёнка: (Истомина) Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Истомин Ион Степанович

Мать ребёнка: (Истомина) Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
?.01.1917

Сын: Истомин Василий Степанович

Мать ребёнка: (Истомина) Евдокия Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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