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Зелькинд Эдуард Олегович

Место рождения

Ташкент

Дата рождения

01.05.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1974

Отец: Зелькинд Олег Семенович

Мать: Зелькинд (Рыбчук) Ирина Борисовна

Развод
Неизвестно

Жена: Зелькинд Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зелькинд Яна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зелькинд Ирина

Рождение ребёнка
14.06.2004

Дочь: Зелькинд Виктория Эдуардовна

Мать ребёнка: Зелькинд Ирина

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.11.2004

Дочь: Зелькинд Илона Эдуардовна

Мать ребёнка: Зелькинд Яна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.02.2006

Дочь: Зелькинд Ксения Эдуардовна

Мать ребёнка: Зелькинд Яна

Липецк, город Липецк, Липецкая область

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