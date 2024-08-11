Зелькинд Эдуард Олегович
Место рождения
Дата рождения01.05.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1974
Развод
Неизвестно
Жена: Зелькинд Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зелькинд Яна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зелькинд Ирина
Рождение ребёнка
14.06.2004
Дочь: Зелькинд Виктория Эдуардовна
Мать ребёнка: Зелькинд Ирина
Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.11.2004
Дочь: Зелькинд Илона Эдуардовна
Мать ребёнка: Зелькинд Яна
Рождение ребёнка
14.02.2006
Дочь: Зелькинд Ксения Эдуардовна
Мать ребёнка: Зелькинд Яна