Ирина Ильина (Чна)
Место рождения
Дата рождения17.04.1851 ст.
Дата смерти29.04.1851 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1851 ст.
Отец: Илья Кузьмин (Ич)
Мать: Марья Ильина (Чна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
29.04.1851 ст.
Причина смерти: корь | по МК1851 см https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-48M?i=759&wc=Q866-2SN:375541101,380331001,380331002,380813701&cc=1921824