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Ирина Ильина (Чна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.04.1851 ст.

Дата смерти

29.04.1851 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1824 г.р.

Мать

Около 1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1851 ст.

Отец: Илья Кузьмин (Ич)

Мать: Марья Ильина (Чна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
29.04.1851 ст.
Причина смерти: корь | по МК1851 см https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-48M?i=759&wc=Q866-2SN:375541101,380331001,380331002,380813701&cc=1921824

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