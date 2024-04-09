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Иван Иванович

Место рождения

Кушто-Ключ, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Иван Степанович (№1)

Мать: Софья Алексеевна

Кушто-Ключ, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Самуил Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Максимовна

Кушто-Ключ, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Софья Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Максимовна

Кушто-Ключ, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Маланья Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Максимовна

Кушто-Ключ, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Максимовна

Кушто-Ключ, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Степан Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Максимовна

Кушто-Ключ, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Кушто-Ключ, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

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