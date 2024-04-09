Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Иван Степанович (№1)
Мать: Софья Алексеевна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Самуил Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Софья Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Маланья Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Степан Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Максимовна
Смерть
Неизвестно