Зимина (Чикунова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗимина (Чикунова) Нина Васильевна

Зимина (Чикунова) Нина Васильевна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.01.1933

Дата смерти

23.11.2019

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1933

Отец: Чикунов Василий

Мать: Чикунова Надежда

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.05.1956

Дочь: Николаенко Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Зимин Владимир Ефимович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.05.1963

Сын: Зимин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Зимин Владимир Ефимович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимин Владимир Ефимович

Смерть
23.11.2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close