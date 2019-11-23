Зимина (Чикунова) Нина Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.01.1933
Дата смерти23.11.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1933
Отец: Чикунов Василий
Мать: Чикунова Надежда
Рождение ребёнка
04.05.1956
Дочь: Николаенко Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Зимин Владимир Ефимович
Рождение ребёнка
08.05.1963
Сын: Зимин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Зимин Владимир Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.2019