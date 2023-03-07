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Мусихин Филимон Корнилов

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Место рождения

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1756

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Мусихин Корнило Иванов

Мать: Мусихина Ульяна Карпова

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Мусихин Петр Филимонов

Мать ребёнка: не указана

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Медведицина Евфросинья Филимонова

Мать ребёнка: не указана

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1756
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