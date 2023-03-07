Мусихин Филимон Корнилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1756
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Мусихин Корнило Иванов
Мать: Мусихина Ульяна Карпова
Рождение ребёнка
Около 1740
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Медведицина Евфросинья Филимонова
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1756