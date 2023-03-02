Шевелева (Шевелева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелева (Шевелева) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Шевелев Степан

Мать: Павлова Афонасия

Смерть
Неизвестно
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