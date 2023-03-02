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Шевелева (Шевелева) Ирина
Шевелева (Шевелева) Ирина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1896
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шевелев Степан
1867 г.р.
Мать
Павлова (Павлова) Афонасия
1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
БИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Шевелев Степан
Мать:
Павлова Афонасия
Смерть
Неизвестно
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