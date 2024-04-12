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Моргачев Петр Афанасьев

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Моргачев Афанасий Карпов

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Моргачева Варвара Петрова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Моргачев Афанасий Петров

Мать ребёнка: Моргачева Варвара Петрова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Моргачев Михаил Петров

Мать ребёнка: Моргачева Варвара Петрова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Моргачева Варвара Петрова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моргачева Варвара Петрова

Смерть
Неизвестно
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