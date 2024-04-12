Моргачев Петр Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Моргачев Афанасий Карпов
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Моргачева Варвара Петрова
Рождение ребёнка
Около 1845
Мать ребёнка: Моргачева Варвара Петрова
Рождение ребёнка
Около 1853
Мать ребёнка: Моргачева Варвара Петрова
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Моргачева Варвара Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно