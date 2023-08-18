Ложкин Никонор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкин Никонор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Жена

1901 г.р.

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности
1931 г.р.
1933 г.р.
1935 г.р.
1938 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Ложкин Петр

Мать: Ложкина Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Бушуева) Пелагея

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ложкин Геннадий

Мать ребёнка: (Бушуева) Пелагея

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бушуева) Пелагея

Рождение ребёнка
1931

Сын: Ложкин Николай

Мать ребёнка: (Бушуева) Пелагея

Рождение ребёнка
1933

Сын: Ложкин Иван

Мать ребёнка: (Бушуева) Пелагея

Рождение ребёнка
08.11.1935

Сын: Ложкин Дмитрий

Мать ребёнка: (Бушуева) Пелагея

Рождение ребёнка
1938

Сын: Ложкин Владимир

Мать ребёнка: (Бушуева) Пелагея

Рождение ребёнка
1945

Сын: Ложкин Александр

Мать ребёнка: (Бушуева) Пелагея

Смерть
Неизвестно

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