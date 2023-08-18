Ложкин Никонор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Ложкин Петр
Мать: Ложкина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Бушуева) Пелагея
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ложкин Геннадий
Мать ребёнка: (Бушуева) Пелагея
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Бушуева) Пелагея
Рождение ребёнка
1931
Сын: Ложкин Николай
Мать ребёнка: (Бушуева) Пелагея
Рождение ребёнка
1933
Сын: Ложкин Иван
Мать ребёнка: (Бушуева) Пелагея
Рождение ребёнка
08.11.1935
Сын: Ложкин Дмитрий
Мать ребёнка: (Бушуева) Пелагея
Рождение ребёнка
1938
Сын: Ложкин Владимир
Мать ребёнка: (Бушуева) Пелагея
Рождение ребёнка
1945
Сын: Ложкин Александр
Мать ребёнка: (Бушуева) Пелагея
Смерть
Неизвестно