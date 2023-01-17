Биляров Яким Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1843
Дата смерти10.10.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1843
Отец: Дементий
Рождение ребёнка
20.03.1866
Сын: Биляров Гавриил Евдокимович
Мать ребёнка: Билярова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.06.1868
Мать ребёнка: Билярова Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.1868
Причина смерти: горячка