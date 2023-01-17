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Биляров Яким Дементьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1843

Дата смерти

10.10.1868

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1843

Отец: Дементий

Мать: Билярова Авдотья Тимофеевна

Рождение ребёнка
20.03.1866

Сын: Биляров Гавриил Евдокимович

Мать ребёнка: Билярова Мария Дмитриевна

Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.06.1868

Сын: Биляров Тихон Якимович

Мать ребёнка: Билярова Мария Дмитриевна

Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Билярова Мария Дмитриевна

Смерть
10.10.1868
Причина смерти: горячка
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