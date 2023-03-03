Корчуганова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти12.01.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1907
Дочь: Корчуганова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Корчуганов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Арсентьева Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Корчуганов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Корчуганов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Корчуганов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Корчуганов Константин Иванович
Отец ребёнка: Корчуганов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Корчуганов Николай Иванович
Отец ребёнка: Корчуганов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.12.1926
Сын: Корчуганов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Корчуганов Иван Дмитриевич
Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.1961
Киселевск, Киселевский, Кемеровская область