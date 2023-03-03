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Корчуганова Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

12.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1907

Дочь: Корчуганова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Корчуганов Иван Дмитриевич

Осиновая Грива, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Арсентьева Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Корчуганов Иван Дмитриевич

Осиновая Грива, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Корчуганов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Корчуганов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1916

Сын: Корчуганов Константин Иванович

Отец ребёнка: Корчуганов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Корчуганов Николай Иванович

Отец ребёнка: Корчуганов Иван Дмитриевич

Осиновая Грива, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.12.1926

Сын: Корчуганов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Корчуганов Иван Дмитриевич

Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корчуганов Иван Дмитриевич

Смерть
12.01.1961
Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
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