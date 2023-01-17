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Бобылева Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1923

Сын: Бобылев Геннадий Акимович(Денисович)

Отец ребёнка: Бобылев Аким

Новопетровка, Благовещенский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобылева Нина Акимовна

Отец ребёнка: Бобылев Аким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобылева Ольга Акимовна

Отец ребёнка: Бобылев Аким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобылева Анна Акимовна

Отец ребёнка: Бобылев Аким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобылева Александра Акимовна

Отец ребёнка: Бобылев Аким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобылева Антонина Акимовна

Отец ребёнка: Бобылев Аким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобылев Михаил Акимович

Отец ребёнка: Бобылев Аким

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобылев Аким

Смерть
Неизвестно
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