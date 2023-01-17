Бобылева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1923
Сын: Бобылев Геннадий Акимович(Денисович)
Отец ребёнка: Бобылев Аким
Новопетровка, Благовещенский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобылева Нина Акимовна
Отец ребёнка: Бобылев Аким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобылева Ольга Акимовна
Отец ребёнка: Бобылев Аким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобылева Анна Акимовна
Отец ребёнка: Бобылев Аким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобылева Александра Акимовна
Отец ребёнка: Бобылев Аким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобылева Антонина Акимовна
Отец ребёнка: Бобылев Аким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бобылев Аким
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобылев Аким
Смерть
Неизвестно