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Ксения Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700 ст.

Дата смерти

1757 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717 ст.

Сын: Иван Никитич

Отец ребёнка: Никита Емельянович

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1720

Дочь: Агрипина (Агрофена) Никитична

Отец ребёнка: Никита Емельянович

Рождение ребёнка
1727 ст.

Сын: Иван Никитич

Отец ребёнка: Никита Емельянович

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1730 ст.

Сын: Спиридон Никитьевич

Отец ребёнка: Никита Емельянович

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Никита Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Емельянович

Смерть
1757 ст.
Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
В период между 1757-1759
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