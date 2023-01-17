Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700 ст.
Дата смерти1757 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717 ст.
Сын: Иван Никитич
Отец ребёнка: Никита Емельянович
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Агрипина (Агрофена) Никитична
Отец ребёнка: Никита Емельянович
Рождение ребёнка
1727 ст.
Сын: Иван Никитич
Отец ребёнка: Никита Емельянович
Рождение ребёнка
1730 ст.
Сын: Спиридон Никитьевич
Отец ребёнка: Никита Емельянович
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Никита Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Емельянович
Смерть
1757 ст.
В период между 1757-1759