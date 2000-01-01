Волкова (Орлова) Валентина Харламповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Орлова) Валентина Харламповна

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Место рождения

Ростовская область, город Батайск

Дата рождения

27.03.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростовская область, город Батайск
Рождение ребёнка
19.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Павел Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Павел Петрович

Смерть
Неизвестно
Севастополь
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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