Волкова (Орлова) Валентина Харламповна
Место рожденияРостовская область, город Батайск
Дата рождения27.03.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Ростовская область, город Батайск
Рождение ребёнка
19.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Павел Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Павел Петрович
Смерть
Неизвестно
Севастополь
Причина смерти: Естественная смерть/старость