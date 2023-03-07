Пушкарева Евфимия Иванова
Место рожденияпоч. Шмагинский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиПосле 1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Шмагинский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.02.1796 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Евдокия Емельянова
Отец ребёнка: Пушкарев Емельян Сергеев
Рождение ребёнка
19.10.1800 ст.
Отец ребёнка: Пушкарев Емельян Сергеев
Рождение ребёнка
24.09.1802 ст.
Отец ребёнка: Пушкарев Емельян Сергеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка, солдатка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1823