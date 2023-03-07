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Пушкарева Евфимия Иванова

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Место рождения

поч. Шмагинский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

После 1823

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Шмагинский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.02.1796 ст.

Муж: Пушкарев Емельян Сергеев

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Евдокия Емельянова

Отец ребёнка: Пушкарев Емельян Сергеев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1800 ст.

Сын: Пушкарев Иван Емельянов

Отец ребёнка: Пушкарев Емельян Сергеев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1802 ст.

Сын: Пушкарев Роман Емельянов

Отец ребёнка: Пушкарев Емельян Сергеев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка, солдатка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1823
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