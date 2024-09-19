Богородская Анна Платоновна
женский, родилась 1841
умерла 17.05.1915, село Богородское Вологодского уезда
Супруги
Богородский Павел Никанорович12.11.1831 г.р.
Дети
Богородский Александр Павлович30.07.1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1868
Сын: Богородский Александр Павлович
Отец ребёнка: Богородский Павел Никанорович
Богородское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
17.05.1915
село Богородское Вологодского уезда