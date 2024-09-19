Богородская Анна Платоновна 1841 — найти родственников по фамилии на Familio

Богородская Анна Платоновна

Автор
АЛ
Лавренова А.

женский, родилась 1841

умерла 17.05.1915, село Богородское Вологодского уезда

Супруги
Богородский Павел Никанорович12.11.1831 г.р.
Дети
Богородский Александр Павлович30.07.1868 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богородский Павел Никанорович

Рождение ребёнка
30.07.1868

Сын: Богородский Александр Павлович

Отец ребёнка: Богородский Павел Никанорович

Богородское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

исходя из данных списка избирателей+архивная справка о смерти | Архив вологда | https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410925#1748

Смерть
17.05.1915
село Богородское Вологодского уезда

Архив вологда | https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410435

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