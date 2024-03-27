Скутова Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкутова Мария Семеновна

Скутова Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1893

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1893

Отец: Скутов Александр

Мать: Скутова Дарья Кирилловна

Рождение ребёнка
06.01.1917

Дочь: Васитова Екатерина

Отец ребёнка: Скутов Стефан (Степан) Васильевич

дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Рождение ребёнка
13.09.1920

Сын: Скутов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Скутов Стефан (Степан) Васильевич

дер.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Скутов Стефан (Степан) Васильевич

дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скутов Стефан (Степан) Васильевич

Смерть
1988
Frýdek
Похороны
Неизвестно
Frýdek Nové dvory
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close