Скутова Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1893
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1893
Отец: Скутов Александр
Мать: Скутова Дарья Кирилловна
Рождение ребёнка
06.01.1917
Дочь: Васитова Екатерина
Отец ребёнка: Скутов Стефан (Степан) Васильевич
дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Рождение ребёнка
13.09.1920
Отец ребёнка: Скутов Стефан (Степан) Васильевич
дер.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Скутов Стефан (Степан) Васильевич
дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988
Frýdek
Похороны
Неизвестно
Frýdek Nové dvory