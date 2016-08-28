Исаков Андриян Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1964
Дата смерти12.09.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1983
Дочь: Исакова Алена Андрияновна
Мать ребёнка: Исакова Любовь Геннадьевна
Рождение ребёнка
26.09.1983
Сын: Исаков Сергей Андриянович
Мать ребёнка: Исакова Любовь Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.09.1992