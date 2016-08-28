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Исаков Андриян Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1964

Дата смерти

12.09.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1983

Дочь: Исакова Алена Андрияновна

Мать ребёнка: Исакова Любовь Геннадьевна

Рождение ребёнка
26.09.1983

Сын: Исаков Сергей Андриянович

Мать ребёнка: Исакова Любовь Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Любовь Геннадьевна

Смерть
12.09.1992
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