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Федоров Павел Васильевич

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Место рождения

Тверская область

Дата рождения

Около 1917

Дата смерти

Около 1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917

Отец: Федоров Василий

Мать: не указана

Тверская область
Бракосочетание
09.06.1957

Жена: Федорова Валентина Николаевна

Смерть
Около 1988
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина: убийство (по пьянке задушил сосед-собутыльник) Похоронен: Северное кладбище, Санкт-Петербург, Россия Участок 2/1Б(Сосновый), ближе к Выборгской дороге
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