Федоров Павел Васильевич
Место рожденияТверская область
Дата рожденияОколо 1917
Дата смертиОколо 1988
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917
Отец: Федоров Василий
Мать: не указана
Тверская область
Бракосочетание
09.06.1957
Смерть
Около 1988
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина: убийство (по пьянке задушил сосед-собутыльник) Похоронен: Северное кладбище, Санкт-Петербург, Россия Участок 2/1Б(Сосновый), ближе к Выборгской дороге