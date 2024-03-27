Ишмухаметова Минямал Третья Жена Шотт Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмухаметова Минямал Третья Жена Шотт Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шотт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Ишмухаметов Мунир Гаффарович

Отец ребёнка: Ишмухаметов Гаффар Каюмович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.05.1928

Сын: Ишмухаметов Анас Гаффарович

Отец ребёнка: Ишмухаметов Гаффар Каюмович

д .Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
11.02.1931

Дочь: Батырова Гадия Гаффаровна

Отец ребёнка: Ишмухаметов Гаффар Каюмович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1933

Сын: Ишмухаметов Гайса Гаффарович

Отец ребёнка: Ишмухаметов Гаффар Каюмович

д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района РБ РФ
Развод
Неизвестно

Муж: Ишмухаметов Гаффар Каюмович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишмухаметов Гаффар Каюмович

Смерть
Неизвестно
д .Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Причина смерти: туберкулез
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