Шамсутдинова Нурия Хабибулловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1960
Сын: Шамсутдинов Рашид Магсумович
Отец ребёнка: Шамсутдинов Магсум Хакимович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1965
Сын: Шамсутдинов Ренат Магсумович
Отец ребёнка: Шамсутдинов Магсум Хакимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамзина Гузель Гумеровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно