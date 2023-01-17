Шамсутдинова Нурия Хабибулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсутдинова Нурия Хабибулловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1960

Сын: Шамсутдинов Рашид Магсумович

Отец ребёнка: Шамсутдинов Магсум Хакимович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1965

Сын: Шамсутдинов Ренат Магсумович

Отец ребёнка: Шамсутдинов Магсум Хакимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамзина Гузель Гумеровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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