Макаревич Татьяна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Макаревич Василий Мартинович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Макаревич Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Макаревич Василий Мартинович
Рождение ребёнка
01.02.1842
Сын: Макаревич Василий Васильевич
Отец ребёнка: Макаревич Василий Мартинович
г. Пинск, Минская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1844
Дочь: Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Макаревич Василий Мартинович
г. Пинск, Минская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1846
Сын: Макаревич Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Макаревич Василий Мартинович
г. Пинск, Минская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно