Макаревич Татьяна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаревич Татьяна Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Макаревич Василий Мартинович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Макаревич Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Макаревич Василий Мартинович

Рождение ребёнка
01.02.1842

Сын: Макаревич Василий Васильевич

Отец ребёнка: Макаревич Василий Мартинович

г. Пинск, Минская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1844

Дочь: Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Макаревич Василий Мартинович

г. Пинск, Минская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1846

Сын: Макаревич Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Макаревич Василий Мартинович

г. Пинск, Минская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаревич Василий Мартинович

Смерть
Неизвестно
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