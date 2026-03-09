Бутурлин Александр Сергеевич
мужской, родился 25.08.1924, Москва, город федерального значения Москва
умер 01.06.2010, Москва, город федерального значения Москва
ОтецБутурлин Сергей Александрович10.09.1872 г.р.
МатьБутурлина (Зарс) Амалия (Марулио) Ивановна14.05.1887 г.р.
Супруги
Бутурлина Галина Павловна25.09.1924 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1924
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бутурлина Галина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.2010
Москва, город федерального значения Москва