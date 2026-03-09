Бутурлин Александр Сергеевич 25.08.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бутурлин Александр Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 25.08.1924, Москва, город федерального значения Москва

умер 01.06.2010, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Бутурлин Сергей Александрович10.09.1872 г.р.
Мать
Бутурлина (Зарс) Амалия (Марулио) Ивановна14.05.1887 г.р.
Супруги
Бутурлина Галина Павловна25.09.1924 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1924

Отец: Бутурлин Сергей Александрович

Мать: Бутурлина (Зарс) Амалия (Марулио) Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутурлина Галина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутурлина Галина Павловна

Смерть
01.06.2010
Москва, город федерального значения Москва

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