Хадиева (Захарова) Тамара Ильинична
Место рождения
Дата рождения23.02.1934
Дата смерти19.04.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1934
Отец: Захаров Илья
Рождение ребёнка
07.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хадиев Хазислам Хадиевич
Смерть
19.04.1997
пос.Черемухово гор.Североуральск
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
пос.Черемухово гор. Североуральск