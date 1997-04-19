Хадиева (Захарова) Тамара Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХадиева (Захарова) Тамара Ильинична

Хадиева (Захарова) Тамара Ильинична

avatar

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

23.02.1934

Дата смерти

19.04.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1934

Отец: Захаров Илья

Мать: Килина Елизавета Зиновьевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хадиев Хазислам Хадиевич

Смерть
19.04.1997
пос.Черемухово гор.Североуральск
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
пос.Черемухово гор. Североуральск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close