Гудков Степан Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.04.1901
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Рождение ребёнка
30.10.1905
Мать ребёнка: Гудкова Васса Силивестровна
Рождение ребёнка
28.09.1909
Дочь: Гудкова Устинья Степановна
Мать ребёнка: Гудкова Васса Силивестровна
Смерть
Неизвестно