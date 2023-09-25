Гудков Степан Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудков Степан Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.04.1901

Жена: Гудкова Васса Силивестровна

Клюшниково, Дмитровский, Московская область
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Рождение ребёнка
30.10.1905

Сын: Гудков Андрей Степанович

Мать ребёнка: Гудкова Васса Силивестровна

Рождение ребёнка
28.09.1909

Дочь: Гудкова Устинья Степановна

Мать ребёнка: Гудкова Васса Силивестровна

Клюшниково, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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