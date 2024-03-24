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Агеев Сергей Николаевич
Агеев Сергей Николаевич
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Древо
Место рождения
Гришина
, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Дата рождения
1916
Дата смерти
02.05.1919
Пол
Мужской
Отец
Агеев Н А
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ПК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец:
Агеев Н А
Мать: не указана
Гришина
, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
02.05.1919
Гришина
, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
ГАВО ф Р-1712 о2 д219 стр. 58 - 58 об
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