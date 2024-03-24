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Агеев Сергей Николаевич

Место рождения

Гришина, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1916

Дата смерти

02.05.1919

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Агеев Н А

Мать: не указана

Гришина, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
02.05.1919
Гришина, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
ГАВО ф Р-1712 о2 д219 стр. 58 - 58 об
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