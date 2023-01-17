Абаева (Величко) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абаева (Величко) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1965

Сын: Абаев Талгат

Отец ребёнка: Абаев Искандер Хасанович

СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
12.04.1970

Сын: Абаев Юрий Искандерович

Отец ребёнка: Абаев Искандер Хасанович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абаев Искандер Хасанович

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