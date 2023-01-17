Абаева (Величко) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1965
Сын: Абаев Талгат
Отец ребёнка: Абаев Искандер Хасанович
СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
12.04.1970
Отец ребёнка: Абаев Искандер Хасанович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно