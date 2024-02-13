Мавлюдов Аждар Калибаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМавлюдов Аждар Калибаевич

Мавлюдов Аждар Калибаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавлюдова Зайтуна Аждаровна

Мать ребёнка: Мавлюдова Сафият Мухажимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайнуллина Феруза Аждаровна

Мать ребёнка: Мавлюдова Сафият Мухажимовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.