Fleischmann (Schäffer) Dorothea
Место рожденияИжорская колония
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Fleischmann Conrad
Рождение ребёнка
12.05.1851
Сын: Fleischmann Martin
Отец ребёнка: Fleischmann Conrad
Рождение ребёнка
06.04.1859
Дочь: (Fleischmann) Elisabeth
Отец ребёнка: Fleischmann Conrad
Рождение ребёнка
22.07.1860
Сын: Fleischmann Conrad
Отец ребёнка: Fleischmann Conrad
Смерть
Неизвестно