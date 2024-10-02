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Fleischmann (Schäffer) Dorothea

Место рождения

Ижорская колония

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Schäffer Jacob Martin

Мать: Schäffer (Muhß) Anna Rosina Regina

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Fleischmann Conrad

Рождение ребёнка
12.05.1851

Сын: Fleischmann Martin

Отец ребёнка: Fleischmann Conrad

Рождение ребёнка
06.04.1859

Дочь: (Fleischmann) Elisabeth

Отец ребёнка: Fleischmann Conrad

Рождение ребёнка
22.07.1860

Сын: Fleischmann Conrad

Отец ребёнка: Fleischmann Conrad

Смерть
Неизвестно

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