Терещенков Никифор Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Рождение ребёнка
Вычислено 1768
Сын: Терещенков Василий Никифоров
Мать ребёнка: Настасья Семенова
Рождение ребёнка
Вычислено 1777
Сын: Терещенков Семен Никифоров
Мать ребёнка: Настасья Семенова
Рождение ребёнка
Вычислено 1780
Сын: Терещенков Потап Никифоров
Мать ребёнка: Настасья Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терещенков Анисим Никифоров
Мать ребёнка: Настасья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
1801