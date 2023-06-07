Терещенков Никифор Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенков Никифор Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Терещенков Семен Ларионов

Мать: Евдокия (Авдотья) Сазонова

Рождение ребёнка
Вычислено 1768

Сын: Терещенков Василий Никифоров

Мать ребёнка: Настасья Семенова

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1777

Сын: Терещенков Семен Никифоров

Мать ребёнка: Настасья Семенова

Рождение ребёнка
Вычислено 1780

Сын: Терещенков Потап Никифоров

Мать ребёнка: Настасья Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терещенков Анисим Никифоров

Мать ребёнка: Настасья Семенова

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
1801
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